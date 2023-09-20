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Новак заявил, что правительству удается сбалансировать топливный рынок

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Цена на топливо в России падает, также в равновесие приходит весь рынок энергоресурса. Об этом 20 сентября заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Возникла диспропорция именно на оптовом рынке, мы сейчас занимаемся тем, чтобы сбалансировать оптовый рынок, и видим, что последние две оптовые сессии на бирже оптовые цены снижаются. Это приводит к тому, что рынок балансируется. Если понадобится более кардинальное решение, которое мы обсуждаем на совещаниях, то готовы будем применить», — пояснил Новак.

Вице-премьер также отметил, что производство топлива растет, и дефицита не наблюдается. Новак добавил, что в случае необходимости Минэнерго уже подготовило необходимые решения и сможет принять их в короткие сроки.

«У нас нет дефицита топлива. Баланс производства показывает, что мы в этом году производим больше, чем в прошлом году», — уточнил он.

«Ситуация с топливом понемногу улучшается»
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Ранее в этот день глава «Газпром нефти» допустил возникновение дефицита топлива в РФ. Он выразил мнение, что заградительная пошлина на топливо в России может создать его излишки на внутреннем рынке в краткосрочной перспективе, а в дальнейшем это может привести к его нехватке.

1 сентября Минэнерго сообщило «Известиям», что в министерстве разработаны меры для стабильного обеспечения моторными топливами субъектов России. Также ведомство рекомендовало участникам рынка приостановку или минимизацию новых отгрузок на экспорт автомобильного бензина и минимизацию экспорта дизельного топлива и СУГ до стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

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