На дороге Красноярск – Элита стартовал последний этап ремонта

В Красноярском крае раньше запланированного срока стартовал ремонт очередного участка трассы Красноярск – Элита. Об этом сообщает региональное управление автомобильных дорог.

Речь идет об отрезке дороги с 3,5 по 6,5 км. Сейчас подрядчик занимается расчисткой полосы отвода для устройства земляного полотна.

Согласно проекту, участок расширят до четырех полос, обустроят переходно-скоростные направления для выезда транспорта с примыканий в основной поток. Также на отрезке появятся разворотные съезды, барьерное ограждение, освещение, тротуары.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, в настоящее время продолжается ремонт участка с 0,6 по 3,5 км трассы в районе пересечения с дорогой Минино – Бугачево. На нем построят шесть разворотных петель, которые позволят автомобилистам поворачивать налево без пересечения встречных потоков. Также вдоль трассы проложат пешеходные дорожки.

«Подрядная организация старается идти с опережением графика. Последний этап реконструкции планировалось начать только в следующем году. Более того, работа в районе пересечения с дорогой Минино – Бугачево может завершиться уже в этом сезоне — сейчас готовность объекта составляет около 70%», — прокомментировал руководитель управления автодорог Андрей Журавлев.

Реконструкция трассы Красноярск – Элита разбита на четыре этапа. Полностью завершить работы планируется в конце 2025 года.