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«Триколор» запустит два новых телеканала осенью 2023 года

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Фото: РИА Новости/Артём Коренюк
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«Триколор» запустит два новых телеканала «Советская киноклассика» и «Лавстори» осенью этого года. Об этом «Известиям» рассказала пресс-служба оператора в среду, 20 сентября.

«Для зрителей канала «Лавстори» компания закупила 2,5 тыс. часов контента в год. Это сериалы из разных стран: Турции, Филиппин, Аргентины, Мексики и других. Все премьеры выйдут в эксклюзивной озвучке», — говорится в сообщении «Триколора».

Телеканал начнет вещание 6 октября. Зрители смогут увидеть новый турецкий сериал «По имени Весна», премьера которого состоится в 18:00 этого дня почти одновременно с Турцией.

В пресс-службе отметили, что канал «Советская киноклассика» предоставит более тысячи тайтлов отечественного кинематографа. Оператор запустит телеканал 3 ноября. Зрителям покажут такие кинокартины, как «Семнадцать мгновений весны», «Три тополя на Плющихе», «Свадьба в Малиновке», «Собачье сердце», «А зори здесь тихие» и многие другие известные фильмы.

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«Новые каналы подарят возможность ежедневно смотреть любимое родное кино и знакомиться с современными многосерийными проектами со всего света не только клиентам «Триколор», но и телевизионной аудитории всей России», — отметила директор по производству контента компании Марина Гаспарян.

Два новых канала будут доступны на спутнике и в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ». Уточняется, что их эксклюзивным дистрибутором в сетях кабельных операторов станет «Первый ТВЧ».

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