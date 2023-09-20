Укладку асфальта на всех ремонтируемых дорогах Якутии завершат к октябрю

В Якутии до конца сентября планируется завершить укладка асфальта на всех ремонтируемых дорогах. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На региональных дорогах работы по укладке уже завершены. В Якутске покрытие уложено почти на 80% дорог, находящихся в процессе ремонта.

«По ряду объектов работы идут с опережением, но, конечно, есть и те, где наблюдаются небольшие отставания. Последовали они за нехваткой у подрядчиков инертных материалов и техники», — рассказал вице-премьер республики Дмитрий Садовников.

Всего в 2024 году в Якутии намерены привести в нормативное состояние 277 км автодорог, в том числе 247 км региональных и почти 30 км городской агломерации «город Якутск».

8 сентября сообщалось, что в Якутии завершили капремонт участка региональной автодороги «Умнас», соединяющей долины Туймаада и Эркээни в среднем течении реки Лены. Дорожники привели в порядок отрезок с 28-го по 35-й км трассы.