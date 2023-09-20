Актер Денис Шведов рассказал о причине своего участия в сериале «Оборотень»

Актер Денис Шведов, исполнивший главную роль в сериале производства телекомпании РЕН ТВ «Оборотень», рассказал «Известиям» 20 сентября о главной причине, почему он решил принять участие в проекте. Он сыграл персонажа Андрея Лазарева экс-сотрудника засекреченного департамента спецопераций ФСБ, универсального бойца, который прошел серьезную подготовку.

«Главным импульсом, побудившим меня сняться в этом проекте, стал тот экшн, которым наполнен «Оборотень». Здесь его очень много, и мне стало интересно испытать себя в этих сценах после довольно долгого перерыва», — поделился впечатлениями Шведов.

По его словам, элементы экшена в картине нетипичны, так как главный герой не использует оружие.

21 сентября состоится цифровая премьера остросюжетногопроекта «Оборотень» (18+) эксклюзивно в видеосервисе Wink. Его производством занимаются РЕН ТВ и «Смарт фильм». Телевизионная премьера состоится на телеканале РЕН ТВ.

В свою очередь, актер Максим Щеголев, сыгравший роль Петра в сериале, рассказал в беседе с «Известиями» о своем персонаже. По его словам, ему понравился его герой, так как тот очень ироничный товарищ, и у него искрометный юмор.