Рубль на торгах Мосбиржи вырос на 50 копеек по отношению к доллару

Курс рубля немного ускорил рост и прибавил примерно 50 копеек на торгах Московской биржи 20 сентября после заявления замминистра финансов РФ Алексея Моисеева о том, что власти РФ рассматривают восстановление ряда мер валютного контроля.

Согласно данным торговой площадки, курс доллара составляет ниже 96,4 рубля. Расчетами «завтра» на 18:13 американская валюта снижалась на 45 копеек, до 96,39 рубля.

В то же самое время курс евро вырос на 10 копеек, до 103,33 рубля. А китайский юань понизился почти на 7 копеек, до 13,19 рубля.

Моисеев на выступлении в Госдуме в этот же день объявил, что российские власти рассматривают возможность вернуть ряд мер валютного контроля, включая контроль оттока капитала через дружественные страны. Он отметил, что данные меры будут в состоянии сдерживать краткосрочные колебания валютного курса.

Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев 19 сентября сообщил, что осенью российская нацвалюта может укрепиться до 93 рублей за доллар. Он уточнил, что не видит предпосылок для повторного роста курса до уровня 101 рубль за доллар.

Днем ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов указал, что в ближайшее время доллар может находиться в диапазоне от 95,9 до 97,5 рубля. Он также обратил внимание на то, что евро значительно упал по отношению к доллару США после последнего заседания Европейского центрального банка.

12 сентября российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) назвал управляемой ситуацию с курсом рубля. Он уточнил, что не видит непреодолимых трудностей с курсом национальной валюты.