Российские военные перехватили две дальнобойные ракеты Storm Shadow в небе над Херсонской областью. Об этом в среду, 20 сентября, в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Одна сбита противовоздушной обороной, управление другой перехвачено средствами радиоэлектронной борьбы, после чего она упала на землю», — уточнил он.

Ракеты были ликвидированы над полем, пострадавших нет. Губернатор также добавил, что значительных материальных повреждений удалось избежать.

«Именно такие ракеты Киев цинично называет «мирными». Однако безопасными для россиян их делают российские военнослужащие, вооруженные высокотехнологичным оружием и оснащенные передовым радиоэлектронным оборудованием», — написал Сальдо, комментируя работу российской ПВО.

Ранее, 18 сентября, Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками и высокоточным оружием по местам хранения Украиной крылатых ракет Storm Shadow. Цель удара была достигнута, а все объекты поражены.

До этого, 8 сентября, в Херсонской области при попытке атаковать избирательный участок был сбит БПЛА. Председатель избиркома региона Марина Захарова тогда назвала попытку атаки беспилотников диверсионной провокацией Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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