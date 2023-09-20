МЧС: два спасателя погибли при повторном обрушении на месте ЧП в Балашихе

Два спасателя погибли при повторном обрушении в жилом многоквартирном доме в Балашихе после взрыва газа, еще четверо пострадали. Об этом в среду, 20 сентября, сообщили в МЧС.

Работники экстренных служб вытащили спасателей, которые оказались под завалами после повторного обрушения стены в постройке. Четверых выживших передали врачам для оказания необходимой медицинской помощи, добавила «Газета.Ru».

Отмечается, что на момент падения стены с пятого этажа на третий спасатели пытались поднять плиты, под которыми оказались женщина с пятилетней дочерью.

Спасателя Магомеда Нальгиева, погибшего при проведении спасательных работ на объекте, представят к награде. Также решается вопрос о награждении второго погибшего спасателя — Олега Калмыкова.

Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду на четвертом этаже дома 10 по улице Октябрьской. Сначала обрушились три этажа дома, было повреждено не менее 10 квартир. Позднее произошло повторное обрушение. Перед этим экстренным службам удалось вытащить из-под завалов пожилую женщину, поиски еще двух жильцов продолжались.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Таким образом, общее число жертв ЧП выросло до шести человек, еще 13 человек пострадали, из них семеро госпитализированы, в том числе трое сотрудников МЧС. Остальные шесть человек будут проходить амбулаторное лечение.

В региональном главке СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.