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Американский чиновник сообщил о новом пакете помощи для Украины

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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez
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Президент США Джо Байден может объявить в четверг о выделении нового крупного пакета военной помощи для Украины, сообщает 20 сентября Sky News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Президент США Байден, как ожидается, объявит о значительном пакете военной помощи Украине в четверг», — говорится в тексте агентства. Объявление приурочено к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

«Мы будем поставлять оружие до тех пор, пока США не решат, что игра окончена»
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Точной суммы нового транша чиновник не сообщил, но сказал, что речь идет о внушительной сумме.

20 сентября конгрессвумен США призвала Зеленского просить финансирование в костюме.

Ранее, 7 августа, администрация Джо Байдена сообщила о выделении пакета помощи для Украины в размере $200 млн. В пакет помощи вошли оборудование для разминирования, противотанковое оружие TOW и AT4, орудия и боеприпасы, перехватчики ПВО производства Lockheed Martin Corp.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на помощника министра обороны США по закупкам, логистике и технологиям Дугласа Буша сообщил, что первая партия американских танков Abrams официально одобрена для отправки на Украину.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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