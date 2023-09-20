Зампред ЦБ заявил об отсутствии рисков для финансовой стабильности РФ

Резкое движение курса рубля само по себе не угрожает финансовой стабильности России, поскольку является отражением изменений баланса во внешней торговли. Об этом в среду, 20 сентября, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

«Оно отражает, на наш взгляд, сильное изменение баланса на стороне внешней торговли, устойчивое изменение, которое должно проявиться в курсе», — заявил он.

Также зампред отметил, что в ближайшее время в России ожидается замедление кредитования.

«Мы полагаем, что уже в ближайшие недели в оперативных данных увидим замедление роста кредита, которое необходимо для снижение ценового давления», — отметил Заботкин.

По словам Заботкина, причиной замедления кредитования в ответ на повышение ключевой ставки кроется в льготных программах кредитования. Также на заседании он добавил, что ограничений движения капитала не поддерживается регулятором.

«В целом мы усиление ограничений на движение капитала не поддерживаем. Считаем, что те ограничения, которые сохраняются, они сохраняются исключительно по логике симметричности действий в отношении тех ограничений, которые наложены на нас в рамках санкций», — уточнил зампред ЦБ.

Ранее, 19 сентября, на совещании по проекту бюджета на 2024–2026 годы президент России Владимир Путин поручил своевременно принимать решения на фоне ослабления рубля. Он также выразил уверенность в том, что правительство и Центральный банк сработают профессионально и согласованно.

До этого, 15 сентября, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии «психологической границы» курса рубля у Банка России. Она добавила, что динамика курса, а также его ослабление являются проинфляционным фактором и учитываются регулятором.