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Троим жителям Приангарья вынесли приговор за незаконную рубку леса

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Куйтунский районный суд Иркутской области вынес приговор трем жителям Тулунского района, обвиняемым в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в марте 2017 года два брата, работающих в сфере лесозаготовки, привлекли своего знакомого к незаконной вырубке леса в Куйтунском районе. Последний нашел бригаду лесорубов, предоставил им технику и доставил на участок, где должна была пройти рубка.

В момент вывоза древесины на место прибыли сотрудники полиции. Они выяснили, что лес вырубили без разрешительных документов. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил около 500 тыс. рублей, пишет ИА IrkutskMedia.

Суд признал мужчин виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений») и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до пяти лет. Отбывать его осужденные будут в колониях общего режима. Также каждый из них должен выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с черных лесорубов ущерба.

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