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Восемь новых автобусов начнут работать на маршруте № 45 в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске продолжается обновление автобусного парка. До конца октября на маршрут № 45 планируется выпустить восемь новых автобусов, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Шесть автобусов, работающих на газомоторном топливе, уже поступили в город. Они выйдут на линию после прохождения подготовительных процедур. Еще две машины должны прибыть в ближайшее время. Планируется, что они начнут работать на маршруте к концу октября.

Маршрут № 45 обслуживается частным перевозчиком, уточняют в пресс-службе. Как объяснил начальник отдела организации и контроля пассажирских перевозок центра управления городской мобильностью Александр Макаров, администрация города заключает с перевозчиками брутто-контракты.

«Это дает им уверенность в завтрашнем дне и возможность не откладывать процесс обновления своего автопарка на неопределенный срок. Новые газомоторные автобусы средней вместимости будут обслуживать маршрут № 45 против часовой стрелки», — заявил начальник отдела.

Кроме того, до конца года в Южно-Сахалинск должна поступить еще одна партия автобусов, которые направят на обслуживание маршрута № 45 по часовой стрелке, а также на маршрут № 28 и обоих направлениях. После этого все маловместимые маршрутки в областном центре можно будет считать упраздненными.

18 сентября президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов обеспечить ежегодное обновление общественного транспорта. До 1 февраля 2024 года президент ожидает предложений по модернизации транспорта в регионах на примере Москвы.

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