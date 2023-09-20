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Сотрудники магазинов Apple устроят демонстрацию в Париже

Franceinfo: в день выхода iPhone 15 сотрудники Apple устроят забастовку в Париже
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alex Tai
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Магазины Apple в Париже проведут забастовку из-за низких зарплат 22 и 23 сентября в связи запуском нового iPhone 15. Об этом сообщает французское радио Franceinfo 20 сентября.

«Мы просто просим о том, чтобы мы могли жить достойно, как сотрудники самой богатой компании в мире», — заявил председатель профсоюза компании Рено Шатору.

Забастовка пройдет в двадцати магазинах во Франции. Кроме того, на площади Оперы в Париже, рядом с которой находится один из магазинов, пройдет демонстрация. Нарушения работы магазинов могут длиться от одного часа до двух дней.

Основной причиной забастовки стало требование сотрудников о повышении зарплат. Профсоюзы запрашивают увеличение на 7%, в то время как руководство компании готово поднять только на 4,5%.

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