Сотрудники магазинов Apple устроят демонстрацию в Париже

Магазины Apple в Париже проведут забастовку из-за низких зарплат 22 и 23 сентября в связи запуском нового iPhone 15. Об этом сообщает французское радио Franceinfo 20 сентября.

«Мы просто просим о том, чтобы мы могли жить достойно, как сотрудники самой богатой компании в мире», — заявил председатель профсоюза компании Рено Шатору.

Забастовка пройдет в двадцати магазинах во Франции. Кроме того, на площади Оперы в Париже, рядом с которой находится один из магазинов, пройдет демонстрация. Нарушения работы магазинов могут длиться от одного часа до двух дней.

Основной причиной забастовки стало требование сотрудников о повышении зарплат. Профсоюзы запрашивают увеличение на 7%, в то время как руководство компании готово поднять только на 4,5%.

22 сентября — день международного релиза новых смартфонов от Apple. Цена на iPhone 15 начинается от 95 тыс. рублей по нынешнему курсу доллара. Как отмечает «Газета.Ru», новые модели получили более емкие аккумуляторы относительно смартфонов прошлого поколения.