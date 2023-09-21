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В Москве впервые пройдет форум «В центре добра»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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В столице 25 сентября впервые пройдет форум «В центре добра», цель которого поддержать волонтерские объединения в вузах. Об этом сообщила исполняющая обязанности заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Заявки на участие в этом событии подали уже более 300 студентов и молодых сотрудников из 100 вузов. Они поделятся своими идеями, обменяются опытом с единомышленниками и получат рекомендации экспертов в сфере молодежной политики», — рассказала Сергунина.

Форум пройдет в Центре международной торговли. В рамках мероприятия специалисты «Мосволонтера» расскажут о путях развития волонтерских объединений в вузах и предложат методическую помощь студентам и сотрудникам учебных заведений. Участники форума смогут продумать механизмы взаимодействия и сотрудничества с партнерскими некоммерческими организациями, а также узнать об инструментах вовлечения и мотивации новичков.

Представители власти расскажут, как деятельность активных москвичей поддерживается на уровне города, и в формате нетворкинга обсудят с молодежью предстоящие мероприятия и современные тренды волонтерства.

В ноябре также планируется провести встречу для волонтерских организаций, работающих в образовательных учреждениях, однако в этот раз с участием представителей школ и колледжей. Для них подготовят сборник лучших идей, который станет практическим пособием для создания системы преемственности волонтерства в учебных заведениях разных ступеней.

Организатором форума «В центре добра» выступает ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

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