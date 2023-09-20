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426 детей погибли летом на водоемах в России

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Летом на водоемах в России погибли 426 детей. Об этом начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам Управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин сообщил в среду, 20 сентября, в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что за девять месяцев текущего года на водных объектах произошло 2 тыс. 703 происшествия. Количество погибших в них составило 3,1 тыс. человек.

«Из этих происшествий в летнем периоде произошло 2 тыс. 481 происшествие с гибелью людей, в том числе погибли 426 детей», — цитирует Печенина агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что в июне–августе на водоемах удалось спасти более 1,5 тыс. человек.

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Ранее, 21 августа, тело 11-летней девочки было обнаружено в Пенягинском пруду в Митино на северо-западе Москвы, сообщает телеканал «360».

По предварительной информации, она купалась в пруду, ушла под воду и не смогла выплыть самостоятельно. Девочка находилась у водоема без сопровождения взрослых.

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