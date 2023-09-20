Глава «Газпром нефти»: в России может возникнуть дефицит топлива из-за пошлин

Заградительная пошлина на нефтепродукты, введение которой в настоящее время обсуждают в правительстве России, в конечном итоге может привести к дефициту топлива. Об этом заявил журналистам в среду, 20 сентября, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

По его словам, как механизм эта мера в краткосрочной перспективе может вызвать излишек топлива на внутреннем рынке, однако в дальнейшем подобного рода меры при недостаточных просчетах могут привести к дефициту.

«Последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ и, соответственно, уменьшение объемов переработки. В результате подобного рода меры, если они недостаточно точно просчитаны, могут привести к дефициту на внутреннем рынке моторных топлив. Важно не разбалансировать переработку», — отметил Дюков, чьи слова передает «Интерфакс», в кулуарах Промышленного-энергетического форума в Тюмени.

В начале сентября Минэнерго сообщило «Известиям», что ведомство разработало меры для стабильного обеспечения моторными топливами субъектов России. Они предусматривают удовлетворение спроса на моторное топливо на внутреннем рынке в том числе за счет биржевых торгов в основную и дополнительную сессию, а также благодаря переориентации поставок с экспорта на внутренний рынок.

Также ведомство рекомендовало участникам рынка приостановку или минимизацию новых отгрузок на экспорт автомобильного бензина и минимизацию экспорта дизельного топлива и СУГ до стабилизации ситуации на внутреннем рынке.