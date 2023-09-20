Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины в Польше указал Варшаве на неприемлемость запрета на ввоз зерна
Происшествия
Россияне лишились денег из-за украинского приложения Power Now
Происшествия
В ЛНР задержали передававшего Киеву данные о ВС РФ шпиона
Мир
Сотрудники магазинов Apple устроят демонстрацию в Париже
Мир
Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с участием Зеленского
Мир
Баку заявил о 70-процентной готовности мирного договора с Ереваном
Политика
Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху
Экономика
Новак исключил дефицит топлива в России
Экономика
Рубль на торгах Мосбиржи вырос на 50 копеек по отношению к доллару
Экономика
Зампред ЦБ заявил об отсутствии рисков для финансовой стабильности РФ
Мир
В Швеции надеются завершить расследование по «Северным потокам» в текущем году
Происшествия
Российские миротворцы погибли в результате обстрела в Нагорном Карабахе
Мир
СМИ сообщили об одобрении всеми ведомствами США поставок ATACMS Украине
Мир
В Баку заявили о намерении нормализовать отношения с Ереваном

В Минцифры ответили на вопрос о возможной блокировке YouTube

Минцифры: вопрос блокировки YouTube в России не стоит в повестке
0
Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопроса о блокировке приложения YouTube и мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) не стоит на повестке дня, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев 20 сентября в рамках форума Kazan Digital Week.

Также глава Минцифры заявил журналистам в кулуарах форума, что не подразумевается введение ответственности за использование VPN-сервисов.

Наследили: чем может быть опасен VPN
​​​​​​​Эксперты рассказали о возможных угрозах со стороны популярных сервисов

12 сентября компания WhatsApp в своем блоге сообщила о запуске в 150 странах функции создания каналов.

14 сентября Роскомнадзор (РКН) сообщил, что блокировка приложения последует только в том случае, если будут созданы «недружественные каналы». В регуляторе предложили россиянам использовать отечественные мессенджеры, которые соблюдают российское законодательство.

По словам обозревателя «Известий» по технологиям Ивана Черноусова, возможная блокировка WhatsApp практически никак не отразится на российских пользователях, так как подавляющее большинство из них уже перешли к конкурентам, тому же Telegram.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023