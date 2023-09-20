В Минцифры ответили на вопрос о возможной блокировке YouTube
Вопроса о блокировке приложения YouTube и мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) не стоит на повестке дня, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев 20 сентября в рамках форума Kazan Digital Week.
Также глава Минцифры заявил журналистам в кулуарах форума, что не подразумевается введение ответственности за использование VPN-сервисов.
12 сентября компания WhatsApp в своем блоге сообщила о запуске в 150 странах функции создания каналов.
14 сентября Роскомнадзор (РКН) сообщил, что блокировка приложения последует только в том случае, если будут созданы «недружественные каналы». В регуляторе предложили россиянам использовать отечественные мессенджеры, которые соблюдают российское законодательство.
По словам обозревателя «Известий» по технологиям Ивана Черноусова, возможная блокировка WhatsApp практически никак не отразится на российских пользователях, так как подавляющее большинство из них уже перешли к конкурентам, тому же Telegram.