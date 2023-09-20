Суточный рекорд температуры установлен в Москве

В Москве установлен суточный рекорд температуры для 20 сентября. Об этом Гидрометцентр России сообщает в среду.

По данным метеостанции на ВДНХ, к 15:00 мск воздух прогрелся до +24,3 градуса, передает агентство городских новостей «Москва».

Предыдущий температурный рекорд для 20 сентября был зафиксирован в 1983 году и составил +23,2 градуса, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день синоптики сообщили, что в Москве 20 сентября будет облачно с прояснениями, а во второй половине дня ожидается кратковременный дождь.

В первой половине дня в столице спрогнозировали температуру +20...+22 градуса, сообщается на сайте kp.ru. Ночью она опустится до +12...+14. Днем прогнозируется юго-западный ветер с порывами до 17 м/c.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что текущий сентябрь в Москве может войти в топ-10 самых сухих месяцев за историю наблюдений за погодой, сообщается на сайте aif.ru.