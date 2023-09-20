Захарова указала на вину Польши в положении Украины «на дне»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 сентября согласилась с заявлением президента Польши Анджеем Дудой, который сравнил Украину с утопающим человеком, однако уточнила, что «на глубину» ее помогала скидывать в том числе и сама Варшава.

«Никогда я не была так согласна с Дудой, как после этого заявления. Всё так и есть. Не хватает небольшого, но очень важного уточнения. «На глубину» Украину помогала скидывать в том числе и официальная Варшава, регулярно участвовавшая в смене режимов в этой стране», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

При этом она констатировала, что НАТО и польские власти «привязывают к ногам украинского соседа что потяжелее»: дроны, снаряды и танки. Отметив, что при наличии таких «спасителей» тонущее государство ждет неважный исход, добавляет «Газета.Ru».

«С такими «спасателями» дело утопающего — дрянь. Но правила игры надо было уточнять на берегу», — сделала вывод дипломат.

Ранее 20 сентября Дуда, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сравнил Украину с утопающим человеком, который «чрезвычайно опасен, потому что может утянуть вас на глубину и просто утопить спасателя». Дуда предупредил, что если Украина подаст жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи продлением Польшей ограничений на поставки украинского зерна, то Польша объяснит ситуацию перед трибуналом.

Тогда же польский журналист и публицист Лукаш Важеха в своем аккаунте в соцсети Х отметил, что Польша сама поставила себя на позицию донора для Украины, поэтому появившийся недавно в отношениях Варшавы и Киева реализм не имеет значения. Автор имел в виду отказ снять запрет на ввоз украинского зерна в Польшу, заявив, что отношения между государствами накалились из-за высказываний украинских политиков.

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что скандал между Польшей и Украиной по поводу зерна вряд ли повлияет на военные поставки Киеву. Хотя сложившаяся ситуация на самом деле показала истинное отношение Запада к Украине, добавил он.

Ранее, 15 сентября, Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша и Словакия. Позже, 18 сентября, Киев подал в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии, запретивших импорт украинской сельхозпродукции.