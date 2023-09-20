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СМИ сообщили об одобрении всеми ведомствами США поставок ATACMS Украине
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СМИ сообщили об одобрении всеми ведомствами США поставок ATACMS Украине

Foreign Policy: все американские ведомства одобрили поставку Украине ракет ATACMS
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Фото: Global Look Press/Defense Ministry
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Все американские ведомства, которые участвовали в согласованиях, одобрили поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом в среду, 20 сентября, сообщили в публикации журнала Foreign Policy.

«Если этого не произойдет, то только потому, что сам [президент США Джо] Байден сказал нет», — отметили в издании.

Кроме того, подход Соединенных Штатов Америки к поставкам вооружений по-прежнему зависит от опасений возможной эскалации со стороны России, добавляет «Газета.Ru».

К бою запас: какие дальнобойные ракеты может получить Киев
И как они могут повлиять на ход специальной военной операции

Ранее, 19 сентября, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин исключил влияние поставок ATACMS Украине на ход специальной военной операции (СВО). Однако он дополнил, что такая военная техника несет серьезную угрозу мирному населению республики.

Однако официальная передача ракет ATACMS всё еще находится под вопросом. Газета The Wall Street Journal 15 сентября со ссылкой на источники из числа американских чиновников сообщила, что администрация президента США лишь рассматривает возможность передачи ATACMS Киеву осенью, но окончательное решение должен принять глава государства.

Баллистические ракеты ATACMS ­­­­запускаются с помощью комплексов HIMARS и MLRS, которые уже неоднократно поставлялись Украине. Максимальный радиус поражения этих ракет — 250–300 км.

Власти западных стран усилили военную помощь Украине на фоне начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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