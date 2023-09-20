Депутат рады сообщил о принятии в США решения по выборам на Украине в 2024 году

Окончательное решение о проведении выборов на Украине в 2024 году будет приниматься в США. Об этом заявил в среду, 20 сентября, депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко.

По его словам, в конституции Украины указано, что во время военного положения «никаких выборов не должно быть» и «совет работает до конца особого режима». При этом, как отмечает депутат, в конституции нигде не указано, что президент Украины также работает до конца особого режима.

«И вот, апеллируя этим, наши западные партнеры, а именно США, настаивают на выборах. Для них важно подтвердить легитимность президента Украины. Особенно учитывая, что в марте будут выборы в России», — написал он в своем Telegram-канале.

Гончаренко также отметил, что, возможно, решение о том, когда и как проведут выборы на Украине, будет принято в рамках поездки украинского президента Владимира Зеленского в США и его встречи с американским лидером Джо Байденом, запланированной на 21 сентября.

«Идут разговоры о том, что выборы должны быть весной, в марте или мае 2024 года. Но точно будет понятно, как только Зеленский вернется из США», — написал депутат.

31 августа Зеленский сообщил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в 2024 году все-таки пройдут выборы. При этом он упомянул, что проводить выборы во время военного положения запрещается, однако в теории это возможно, если парламент поддержит соответствующие изменения в законодательстве, Запад окажет финансовую поддержку, а международные наблюдатели отправятся «в окопы».

До этого, 17 августа, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский подписал принятые парламентом законы о продлении военного положения и о всеобщей мобилизации в стране еще на 90 суток.