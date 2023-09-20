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В США обеспокоились словами Путина о разработке нового вида оружия

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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью от 19 сентября на YouTube-канале Jubging Freedom призвал руководство США услышать слова президента России Владимира Путина о новом разрабатываемом виде оружия.

«Почему это важно? Пять лет назад они сказали, что обладают гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись», — добавил Джонсон.

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Экс-разведчик указал на то, что Россия уже применяла новейшее гиперзвуковое оружие на Украине.

Ранее, 12 сентября, президент России на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил о разработке оружия, не имеющего аналогов в мире. Работать оно будет на новых физических принципах.

23 февраля 2022 года Владимир Путин сообщил о том, что на боевое дежурство поставлено новейшее гиперзвуковое оружие, которому нет равных в мире.

В декабре 2021 года президент заявил о необходимости модернизации армии и флота. В результате, по его словам, доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%. Часть новейших видов вооружения, среди которых комплексы «Авангард» и «Кинжал», поставлены на боевое дежурство, подчеркнул он.

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