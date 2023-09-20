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Эксперт рассказал о негативном влиянии на отношения Польши и Украины спора о зерне

Эксперт Денисов: спор о зерне ухудшит отношения между Польшей и Украиной
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Фото: Global Look Press/Ruslan Kaniuka
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Ситуация с запретом на ввоз украинского зерна в Польшу крайне негативно повлияет на отношения двух стран. Однако это не означает, что Варшава перестанет поддерживать Киев в военном и финансовом плане — сделать этого ей не позволят западные партнеры. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 20 сентября высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

«Тут надо понимать несколько ключевых факторов, почему это разногласие возникло и почему оно в ближайшее время будет негативно влиять на двусторонние отношения Украины и Польши. Во-первых, решение Европейской комиссии, которое было принято сразу после начала специальной военной операции по защите Донбасса, относительно безграничного, всеобъемлющего экспорта для Киева в европейские страны — оно было, мягко выражаясь, не продуманным и нанесло очень серьезный ущерб сельскохозяйственному сектору ряда государств, которые особенно граничат с Украиной», — заявил Денисов.

Он отметил, что себестоимость товаров, производимых той же Польшей, гораздо выше, чем на Украине. В результате, дешевая сельскохозяйственная продукция стала замещать на рынках этих стран отечественную продукцию. Как следствие, разорилось огромное количество сельскохозяйственных компаний.

Второй фактор, по его словам, это то, что в настоящее время в Польше проходит очередной электоральный цикл, и любая политическая сила, которая сейчас будет отстаивать интересы Украины, а не Польши, обречена на провал.

«И в этом отношении совершенно неудивительно звучат подобные очень резкие, критические замечания высших должностных чиновников Польши и лидеров партий. Так что, пока не закончатся выборы в Польше, эта риторика будет только ужесточаться и, конечно, крайне негативно скажется на двусторонних отношениях», — подчеркнул политолог.

Однако он обратил внимание, что это не означает того, что Польша перестанет поддерживать и помогать Украине.

«Тут уже несколько иная, более глобальная конфигурация, в рамках которой Украина выступает в роли инструмента влияния на Россию. Здесь уже западные, заокеанские партнеры просто не позволят Польше сделать резкие телодвижения, ограничив Украину в вооружении и запретив транзит. Так что риторика будет ужесточаться, отношения между странами ухудшаться, но принципиально в финансовом и военном плане сильно ситуация не изменится», — подытожил Денисов.

Пятеро на одного: фермеры в странах ЕС против ввоза зерна из Украины
Наплыв дешевой сельхозпродукции мешает собственным поставкам

В прошлом году Евросоюз (ЕС) разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны союза беспошлинно, что ударило по фермерам Польши и некоторых других государств. С мая 2023-го Еврокомиссия (ЕК) ввела ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но 15 сентября ЕК решила не продлевать запрет.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия продлили эмбарго. Польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс сообщил, что украинское зерно — угроза для стран — членов Евросоюза, способная дестабилизировать их внутренние рынки.

19 сентября министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может прекратить поддерживать украинскую сторону из-за ситуации с поставками зерна.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 20 сентября, комментируя спор между Киевом и Варшавой, отметил, что это не первый и не последний конфликт, а также добавил, что украинский режим будет демонстрировать свою манеру поведения и дальше, что будет всё меньше нравиться европейцам.

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