Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе анонсировали около 200 мероприятий в рамках председательства РФ в БРИКС
Происшествия
Россияне лишились денег из-за украинского приложения Power Now
Происшествия
В ЛНР задержали передававшего Киеву данные о ВС РФ шпиона
Мир
Сотрудники магазинов Apple устроят демонстрацию в Париже
Мир
Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с участием Зеленского
Мир
Баку заявил о 70-процентной готовности мирного договора с Ереваном
Политика
Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху
Экономика
Новак исключил дефицит топлива в России
Общество
Роспотребнадзор сообщил о минимальном риске завоза чумы в Россию
Экономика
Зампред ЦБ заявил об отсутствии рисков для финансовой стабильности РФ
Мир
В Швеции надеются завершить расследование по «Северным потокам» в текущем году
Политика
Путин назвал попытки Запада отменить русское искусство ничтожными
Мир
СМИ сообщили об одобрении всеми ведомствами США поставок ATACMS Украине
Мир
В Баку заявили о намерении нормализовать отношения с Ереваном

Фермеры в Болгарии объявили о завершении протестов и согласились с властями

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фермеры, выступающие против отмены запрета на ввоз украинского зерна в Болгарию, объявили о завершении протестов и соглашении с властями страны. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает vEvesti.bg.

После двух дней перекрытия дорог и демонстраций в Болгарии премьер-министр Николай Денков и министр сельского хозяйства побеседовали с протестующими.

Премьер-министр ответил на их вопросы про импорт сельскохозяйственной продукции. Денков также пообещал провести беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, чтобы определить квоту на ввоз подсолнечника, которая будет разрешена.

Кроме того, власти проведут переговоры с Брюсселем, чтобы обсудить условия импорта остальной украинской агропромышленного комплекса.

Денков прояснил, что для удовлетворения потребностей аграриев и их государственной поддержки Минсельхозпрод Болгарии должен подготовить соответствующий документ и посмотреть, «какие средства для этого есть в бюджете».

«Это позволяет гарантировать соответствующие средства в бюджете и помогать фермерам [этими средствами]. Подход с адресованной помощью сельскому хозяйству, без ограничения нормального импорта и рыночной логики, является наиболее подходящим, и я думаю, что он удовлетворит и запросы фермеров, и позволит нам употреблять продукты по более низким ценам», — прокомментировал эту ситуацию министр финансов Асен Васильев.

Пятеро на одного: фермеры в странах ЕС против ввоза зерна из Украины
Наплыв дешевой сельхозпродукции мешает собственным поставкам

Ранее, 15 сентября, парламент Болгарии проголосовал за снятие запрета на импорт украинского зерна. За снятие запрета проголосовали 129 депутатов, против выступили 69 парламентариев, восемь воздержались.

ЕК в мае запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. В июле ЕС продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023