Фермеры в Болгарии объявили о завершении протестов и согласились с властями

Фермеры, выступающие против отмены запрета на ввоз украинского зерна в Болгарию, объявили о завершении протестов и соглашении с властями страны. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает vEvesti.bg.

После двух дней перекрытия дорог и демонстраций в Болгарии премьер-министр Николай Денков и министр сельского хозяйства побеседовали с протестующими.

Премьер-министр ответил на их вопросы про импорт сельскохозяйственной продукции. Денков также пообещал провести беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, чтобы определить квоту на ввоз подсолнечника, которая будет разрешена.

Кроме того, власти проведут переговоры с Брюсселем, чтобы обсудить условия импорта остальной украинской агропромышленного комплекса.

Денков прояснил, что для удовлетворения потребностей аграриев и их государственной поддержки Минсельхозпрод Болгарии должен подготовить соответствующий документ и посмотреть, «какие средства для этого есть в бюджете».

«Это позволяет гарантировать соответствующие средства в бюджете и помогать фермерам [этими средствами]. Подход с адресованной помощью сельскому хозяйству, без ограничения нормального импорта и рыночной логики, является наиболее подходящим, и я думаю, что он удовлетворит и запросы фермеров, и позволит нам употреблять продукты по более низким ценам», — прокомментировал эту ситуацию министр финансов Асен Васильев.

Ранее, 15 сентября, парламент Болгарии проголосовал за снятие запрета на импорт украинского зерна. За снятие запрета проголосовали 129 депутатов, против выступили 69 парламентариев, восемь воздержались.

ЕК в мае запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. В июле ЕС продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.