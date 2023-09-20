Военный суд заочно приговорил журналиста Муждабаева к шести годам колонии

Военный суд РФ заочно приговорил экс-заместителя руководителя крымско-татарского телеканала ATR Айдера Муждабаева (внесен Росинфомониторингом в перечень террористов и экстремистов РФ) к шести годам колонии за призывы к терроризму. Об этом 20 сентября сообщили в суде.

Суд признал виновным Муждабаева по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

«Приговорил его к шести годам лишения свободы заочно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права администрировать сайты на срок четыре года», — приводит ТАСС решение суда.

До переезда на Украину в 2015 году, после воссоединения Крыма с Россией, бывший заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев неоднократно заявлял, что не признает итоги референдума 2014 года и агрессивно высказывался в адрес населения полуострова. На телеканале ATR он развернул активную антироссийскую пропагандистскую деятельность.

В феврале 2020 года Муждабаев сообщил, что канал ATR прекратил вещание из-за отсутствия госфинансирования со стороны Украины. Он заявил, что в Госказначействе состоялось совещание, на котором было окончательно решено, что средства не будут переданы на финансирование телеканала. В украинском бюджете на эти цели было заложено 50 млн гривен ($2 млн, 130 млн рублей).

В июне того же года Следственный комитет РФ предъявил Муждабаеву заочное обвинение в публичных призывах к терроризму. Журналист был объявлен в международный розыск.