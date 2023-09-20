Главу Kia в России и СНГ ограбили в московском бизнес-центре
Главу автомобильной компании Kia в России и СНГ Санг Гвон Джонга обокрали в бизнес-центре «Лайт Хаус» в Москве. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил источник «Известий».
«Грабитель сумел стянуть кошелек с деньгами из тумбочки бизнесмена», — рассказал собеседник.
Отмечается, что в ходе грабежа злоумышленник взломал дверь пожарной лестницы. Сумма кражи составила $500.
Полиция проводит проверку по данному инциденту.
Ранее, 13 сентября, в МВД Республики Адыгеи сообщили, что в Майкопе неизвестный мужчина с оружием ограбил ювелирный магазин и скрылся с места преступления. Правоохранители собирают необходимую информацию по данному делу.