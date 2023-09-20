Еще одно обрушение произошло в пострадавшем от взрыва газа доме в Балашихе

Еще одно обрушение произошло в пострадавшем от взрыва газа доме в подмосковной Балашихе — при разборе спасателями завалов обрушилась внешняя бетонная плита. По данным «Известий», пострадавших в результате нового обрушения нет.

Спасатели отметили, что работы по разбору завалов и поиску людей будут вестись круглосуточно. Как сообщалось ранее, под завалами еще могут находиться люди.

Утром 20 сентября произошел взрыв газа на четвертом этаже здания по адресу: улица Октябрьская, дом 10. Сначала обрушились три этажа дома — с третьего по пятый, разрушены два балкона. Также оказалось повреждено не менее десяти квартир. Позднее произошло повторное обрушение.

По последним данным, число пострадавших в Балашихе возросло до 13, из них семь человек были госпитализированы. Погибли четверо жителей дома и двое спасателей. Также пострадали четверо сотрудников службы, они были также госпитализированы.

По информации «Известий», на спасателей упал потолок, их накрыло перекрытием. Перед этим экстренным службам удалось вытащить из-под завалов пожилую женщину, поиски еще двух жильцов продолжаются.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Кроме того, следователи инициировали обыски в управляющей и газовой компаниях, обслуживающих здание.