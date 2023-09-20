В Москве состоялось прощание с Николаем Добронравовым

Прощание с киноактером, поэтом-песенником и лауреатом Государственной премии СССР Николаем Добронравовым состоялось в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве 20 сентября.

Проститься с ним пришло более 300 человек. Они собрались у входа в концертный зал задолго до начала панихиды. По просьбе родственников церемония прощания была закрытой для прессы. В самом зале поклонники, коллеги и друзья Добронравова несли венки к его гробу под его самые известные композиции. Так, траурная церемония завершилась под песню «Как молоды мы были».

«Мы сохраняем память об этом светлом человеке. И вся его жизнь — это его поэзия. У нас очень много поэтов было, но вот его строчки, его метафоры — они настолько живучи, что даже в каждой из них можно определить любое событие», — сказал журналистам народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Супруга Добронравова Александра Пахмутова поблагодарила всех, кто пришел на прощание с поэтом.

«Спасибо, что вы пришли, спасибо», — сказала она.

Артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище в этот же день.

О смерти Добронравова стало известно в ночь на 17 сентября. Он умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 94 лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала великой потерей уход из жизни поэта-песенника Николая Добронравова. Она отметила, что благодаря его творчеству в мире стало меньше равнодушия и пошлости.

Супрге Добронравова, композитору Александре Пахмутовой, свои соболезнования направили общественные деятели и политики. В их числе оказались президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Николай Николаевич родился в городе Ленинграде 22 ноября 1928 года. После окончания Школы-студии имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького снимался в кино, затем начал писать песни.

Добронравов написал стихи для большей части композиций жены, которых более 400. Среди самых известных песен — «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей».