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Под завалами обрушившегося при взрыве газа дома в Балашихе могут быть люди

Замглавы МЧС Денисов: под завалами обрушившегося дома в Балашихе могут быть люди
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Люди еще могут находиться под завалами дома в Балашихе после взрыва газа. Однако признаков жизни никто не подает. Об этом сообщил замглавы МЧС России Илья Денисов в среду, 20 сентября.

«Обследование проведено кинологами с собаками. Согласно докладам, людей, подающих признаки жизни, в завалах нет», — уточнил он.

По его словам, администрация муниципального образования обзванивает проживающих в доме людей для того, чтобы установить их местопребывание.

В Telegram-канале ведомства также сообщается, что после повторного обрушения конструкций здания поисковые работы были возобновлены.

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Утром 20 сентября произошел взрыв газа на четвертом этаже здания по адресу: Октябрьская улица, 10. Сначала обрушились три этажа дома — с третьего по пятый, разрушены два балкона. Позднее произошло повторное обрушение, в результате которого двое спасателей погибли и четверо пострадали.

Общее число жертв достигло шести человек, еще 13 пострадали.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Также сообщалось, что ведутся поиски 36-летней россиянки и ее пятилетней дочери. Предварительно, они оказались заблокированы бетонными плитами на третьем этаже здания.

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