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Мишустин заявил о полном выполнении планов по обеспечению ВС РФ

Мишустин: планы по обеспечению ВС России выполняются в полном объеме
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Планы по обеспечению Вооруженных сил (ВС) России выполняются в полном объеме. Об этом 20 сентября заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

«Планы и графики выполняются в полном объеме, а в ряде случаев со значительным опережением. В беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы. Наши совместные усилия дают результат», — передает слова Мишустина Telegram-канал правительства.

Председатель правительства отметил, что за первые восемь месяцев 2023 года выпуск востребованных образцов превысил показатели всего 2022 года. В частности, больше чем в два раза выросло изготовление ключевых видов боевой техники, автомобилей, систем связи, средств радиоэлектронной борьбы и разведки.

Мишустин попросил руководителей всех уровней учесть поручения президента России Владимира Путина внедрять передовые технологии и следить за качеством продукции, а также получать обратную связь.

В частности, сообщается, что правительство утвердило правила ведения единой базы данных о закупках, которые делает фонд «Защитники Отечества». Отмечается, что такой информационный ресурс существенно упростит сам процесс и позволит обеспечить ветеранов необходимым, в том числе средствами реабилитации.

«Люди выполняют свой воинский долг. Наш долг — обеспечить их всем необходимым», — подытожил Мишустин.

Он также отметил важность обеспечения военнослужащих всеми социальными гарантиями.

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Ранее, 19 сентября, Путин посетил предприятие «Аэроскан» в Ижевске, которое является головной организацией группы компаний ZALA Aero и специализируется на разработке и производстве беспилотников и выпускает боеприпасы «Ланцет». Президент провел заседание Военно-промышленной комиссии РФ, на котором поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО) и призвал активнее развивать производственные мощности, внедрять передовые технологии, а также уделять повышенное внимание качеству военной промышленности.

В августе в Подмосковье прошел форум «Армия-2023», который показал совершенствование ОПК России на фоне проведения спецоперации. На форуме присутствовали тысячи специалистов из 76 стран. В рамках форума было представлено почти 30 тыс. образцов российского вооружения. Так, концерн «Калашников» за год нарастил объемы производства стрелкового оружия на 40%, а также выросли объемы производства беспилотников.

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