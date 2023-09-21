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Названы самые дорогие города по стоимости жилья в российской Арктике

Исследование: самые дорогие квартиры Арктики находятся в Норильске
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Фото: РИА Новости/Мария Плотникова
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Средняя цены квартиры вторичного рынка в арктической зоне России составит от 400 тыс. рублей в Воркуте и дойдет до 7 млн в Ямало-Ненецком АО. К такому выводу пришли исследователи «Авито», с анализом которых ознакомились «Известия» 21 сентября.

Арктическую зону России составляют четыре региона: Мурманская область, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский АО. В этой зоне проживает около 2,6 млн россиян, что составляет больше половины населения мировой Арктики.

Согласно исследованию, дешевле всего квартиры оказались в Мурманской области на вторичном рынке. В среднем цена одного объекта недвижимости в этом регионе составит 3,15 млн рублей. Такая цифра отображает рост стоимости на 47% за два года.

Что касается Ненецкого АО, то желающему приобрести квартиру в округе придется заплатить около 4,5 млн рублей. Цена за два года на квартиры в этом регионе выросла на 18%. Еще дороже недвижимость стоит в Чукотке. За квартиру на вторичном рынке нужно будет заплатить 5,6 млн, что больше на 30%, чем цена в 2021 году.

Самое дорогое жилье находится в Ямало-Ненецком АО — 7 млн за один объект недвижимости. Таким образом, цена увеличилась на 46% за два года.

Аналитики также оценили и изменение спроса и предложения в российской Арктике. Так, предложение квартир на вторичном рынке увеличилось в четырех из 11 городов арктической зоны. Спрос вырос лишь в трех городах.

Самые дешевые квартиры Арктики находятся в Воркуте. В этом городе средняя цена недвижимости составит около 400 тыс. рублей. Также в топ-3 по дешевизне входят Беломорск —1,6 млн рублей за объект и Лоухи с ценой — 1,8 млн рублей за объект.

Дороже всего стоят квартиры в Норильске, их цена составляет около 4,95 млн рублей за объект. В Мурманске жилье на вторичном рынке стоит около 4,5 млн рублей, а в Северодвинске квартира обойдется в 4,45 млн рублей.

«Среди городов арктической зоны рынок новостроек развивается в Архангельске, Северодвинске и Мурманске — в первых двух предложение на первичном рынке за два года выросло на 84 и 114% соответственно, есть большой выбор квартир. В Мурманске благодаря вводу новых объектов в последний год у жителей тоже появилась возможность купить новую квартиру в черте города», — сказал в заключение коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов.

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Ранее, 13 сентября, «Известиям» рассказали, какие квартиры можно снять в Москве и Санкт-Петербурге по цене нового iPhone 15 Plus. Стоимость нового гаджета от Apple начинается от $999, или 95 тыс. рублей по текущему курсу.

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