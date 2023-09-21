Реклама
Прямой эфир
Мир
Страны БРИКС поддержали председательство России в объединении в 2024 году
Мир
Известный фотограф Эрвин Олаф умер после пересадки легких
Общество
В Госдуме предложили массово устанавливать датчики утечки газа
Мир
В РФ заявили об отсутствии диалога с ЕС по переподключению РСХБ к SWIFT
Мир
Канцлер Шольц выступил с речью на Генассамблее ООН в полупустом зале
Общество
В Россельхознадзоре объяснили попадание продукции с АЧС в магазины
Общество
Глава СК России запросил доклад о расследовании дела о взрыве газа в Балашихе
Общество
Тела женщины и ребенка обнаружили под завалами дома в Балашихе
Мир
Два человека погибли в результате крушения самолета в Германии
Мир
Польша заявила о прекращении поставок вооружения Украине
Мир
Суд штата Делавэр предписал Хантеру Байдену лично явиться на заседание
Экономика
В РФ будут приостанавливать работу нелегальных онлайн-продавцов
Мир
Белый дом заявил об отсутствии окончательного решения о поставке ракет ATACMS Киеву
Мир
Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС
Сюжет:

22 сентября — Всемирный день без автомобиля: значение и традиции

Россиянам рассказали об акции «Всемирный день без автомобиля»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители всей планеты Земля 22 сентября отмечают Всемирный день без автомобиля — экологический праздник, призванный обратить внимание общественности на проблему загрязнения атмосферы выхлопными газами. Тысячи людей объединяются, чтобы своим примером показать, что можно использовать альтернативные транспортные средства. В 2023 году международная знаменательная дата приходится на пятницу. «Известия» рассказывают, в чем суть праздника и как его проводят.

Всемирный день без автомобиля – 2023: история

Предпосылкой к учреждению необычного праздника послужил нефтяной кризис 1970-х годов. Уже тогда активисты по всему миру задумались о том, как постепенно уходить от использования масляного топлива. Впервые День без автомобиля прошел в 1973 году в Швейцарии, но носил он локальный характер.

Во всеуслышание об идее отказа от автомобилей на один день заявил в 1994 году американский политолог, специалист по урбанистике и транспорту Эрик Бриттон. Он выступил на конференции и призвал передовые страны провести акцию для своего населения. Поначалу идею поддержали лишь некоторые европейские города, но с каждым годом она набирала популярность. В 1995 году появилось объединение World Car Free Days («Всемирные дни без автомобилей»), а в 1997-м о проведении акции на государственном уровне впервые в истории объявила Великобритания. Вскоре экологический праздник стал международным.

Закрытое горение: в России запретят сжигать рисовую солому
Зачем правительство ищет новые способы утилизации сельхозотходов

В 2005 году День без автомобиля прошел в России. Первым акцию подхватил Белгород. В последующие годы к ней присоединились и другие мегаполисы страны, и праздник стал ежегодной традицией.

Всемирный день без автомобиля – 2023: традиции

В России акция пока не приобрела широкой популярности среди населения, но различные общественные организации и официальные ведомства всячески способствуют распространению идеи. Например, в Москве власти вводили акции на проезд в общественном транспорте, а многие заведения столицы предоставляют скидки велосипедистам.

Во многих крупных городах проходят веломарафоны, а средства массовой информации рассказывают читателям и зрителям об экологическом значении акции. Гражданам предлагают перейти на альтернативные средства передвижения или пересесть на электрокары. К слову, производство электромобилей и другого экологичного транспорта в России не стоит на месте, и они становятся всё более доступными для населения.

До лампочки: далеко ли уедет новый российский электрокроссовер
Тест-драйв электромобиля «Москвич 3е»

О программе льготного автокредитования, по которой в том числе можно приобрести отечественный электромобиль, рассказывается в отдельном материале «Известий».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023