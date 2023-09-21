22 сентября — Всемирный день без автомобиля: значение и традиции

Жители всей планеты Земля 22 сентября отмечают Всемирный день без автомобиля — экологический праздник, призванный обратить внимание общественности на проблему загрязнения атмосферы выхлопными газами. Тысячи людей объединяются, чтобы своим примером показать, что можно использовать альтернативные транспортные средства. В 2023 году международная знаменательная дата приходится на пятницу. «Известия» рассказывают, в чем суть праздника и как его проводят.

Всемирный день без автомобиля – 2023: история

Предпосылкой к учреждению необычного праздника послужил нефтяной кризис 1970-х годов. Уже тогда активисты по всему миру задумались о том, как постепенно уходить от использования масляного топлива. Впервые День без автомобиля прошел в 1973 году в Швейцарии, но носил он локальный характер.

Во всеуслышание об идее отказа от автомобилей на один день заявил в 1994 году американский политолог, специалист по урбанистике и транспорту Эрик Бриттон. Он выступил на конференции и призвал передовые страны провести акцию для своего населения. Поначалу идею поддержали лишь некоторые европейские города, но с каждым годом она набирала популярность. В 1995 году появилось объединение World Car Free Days («Всемирные дни без автомобилей»), а в 1997-м о проведении акции на государственном уровне впервые в истории объявила Великобритания. Вскоре экологический праздник стал международным.

В 2005 году День без автомобиля прошел в России. Первым акцию подхватил Белгород. В последующие годы к ней присоединились и другие мегаполисы страны, и праздник стал ежегодной традицией.

Всемирный день без автомобиля – 2023: традиции

В России акция пока не приобрела широкой популярности среди населения, но различные общественные организации и официальные ведомства всячески способствуют распространению идеи. Например, в Москве власти вводили акции на проезд в общественном транспорте, а многие заведения столицы предоставляют скидки велосипедистам.

Во многих крупных городах проходят веломарафоны, а средства массовой информации рассказывают читателям и зрителям об экологическом значении акции. Гражданам предлагают перейти на альтернативные средства передвижения или пересесть на электрокары. К слову, производство электромобилей и другого экологичного транспорта в России не стоит на месте, и они становятся всё более доступными для населения.

О программе льготного автокредитования, по которой в том числе можно приобрести отечественный электромобиль, рассказывается в отдельном материале «Известий».