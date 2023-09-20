Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе анонсировали около 200 мероприятий в рамках председательства РФ в БРИКС
Происшествия
Россияне лишились денег из-за украинского приложения Power Now
Происшествия
В ЛНР задержали передававшего Киеву данные о ВС РФ шпиона
Мир
Сотрудники магазинов Apple устроят демонстрацию в Париже
Мир
Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с участием Зеленского
Мир
Баку заявил о 70-процентной готовности мирного договора с Ереваном
Политика
Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху
Экономика
Новак исключил дефицит топлива в России
Общество
Роспотребнадзор сообщил о минимальном риске завоза чумы в Россию
Экономика
Зампред ЦБ заявил об отсутствии рисков для финансовой стабильности РФ
Мир
В Швеции надеются завершить расследование по «Северным потокам» в текущем году
Политика
Путин назвал попытки Запада отменить русское искусство ничтожными
Мир
СМИ сообщили об одобрении всеми ведомствами США поставок ATACMS Украине
Мир
В Баку заявили о намерении нормализовать отношения с Ереваном

Автоэксперт дал россиянам советы по покупке автомобиля

Автоэксперт Солодовник посоветовал присмотреться к китайским автомобилям
0
Фото: Global Look Press/news.ru/Sergey Bulkin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максим Солодовник поделился в среду, 20 сентября, советами по приобретению легкового автомобиля.

Эксперт отметил, что в последние несколько лет российский авторынок практически не бывает стабильным из-за различных факторов.

«Соответственно, стоимость автомобилей в ближайшее время снижаться не будет. При этом рост цен на новые авто всегда негативно отражается на средней стоимости автомобилей на вторичном рынке, так как потребительский спрос смещается при этом на авто с пробегом», — сказал Солодовник в беседе с Lenta.Ru.

По его словам, на вторичном рынке иномарки входят в список лидеров по продажам. Автоэксперт предупредил, что при их приобретении есть определенные риски, например, задержка в поставках комплектующих и увеличение их стоимости. При этом с ремонтом и обслуживанием иномарок проблем не возникнет, так как дилеры ответственно относятся к лояльности своих клиентов и продолжают оказывать услуги в полном объеме.

Солодовник рекомендовал присмотреться к китайским автомобилям как в сегменте новых машин, так и с пробегом, поскольку у них вышеперечисленные риски минимальны.

Охота на полис: рост цен на авто стимулирует россиян оформлять каско
Спрос на этот страховой продукт вырос в 1,5 раза, но потребители всё чаще переходят на усеченные программы

Ранее в этот день сообщалось, что летом 2023 года самыми популярными марками автомобилей у россиян стали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris, передает RT.

Средняя стоимость одной из таких машин составила 1,1 млн рублей. Новую машину можно было приобрести за 1,8 млн рублей, а с пробегом — за 1,2 млн рублей, уточняет телеканал «360».

Ранее, 18 сентября, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич рассказал «Известиям», что в IV квартале текущего года отечественные и официально импортируемые автомобили подорожают на 10–20%.

При этом он отметил, что прогнозы по повышению стоимости машин во второй половине 2023 года оправдались, однако ситуация на рынке остается стабильной. По его словам, пересмотр цен практически не сказался на динамике продаж.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023