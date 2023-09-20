Автоэксперт дал россиянам советы по покупке автомобиля

Директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максим Солодовник поделился в среду, 20 сентября, советами по приобретению легкового автомобиля.

Эксперт отметил, что в последние несколько лет российский авторынок практически не бывает стабильным из-за различных факторов.

«Соответственно, стоимость автомобилей в ближайшее время снижаться не будет. При этом рост цен на новые авто всегда негативно отражается на средней стоимости автомобилей на вторичном рынке, так как потребительский спрос смещается при этом на авто с пробегом», — сказал Солодовник в беседе с Lenta.Ru.

По его словам, на вторичном рынке иномарки входят в список лидеров по продажам. Автоэксперт предупредил, что при их приобретении есть определенные риски, например, задержка в поставках комплектующих и увеличение их стоимости. При этом с ремонтом и обслуживанием иномарок проблем не возникнет, так как дилеры ответственно относятся к лояльности своих клиентов и продолжают оказывать услуги в полном объеме.

Солодовник рекомендовал присмотреться к китайским автомобилям как в сегменте новых машин, так и с пробегом, поскольку у них вышеперечисленные риски минимальны.

Ранее в этот день сообщалось, что летом 2023 года самыми популярными марками автомобилей у россиян стали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris, передает RT.

Средняя стоимость одной из таких машин составила 1,1 млн рублей. Новую машину можно было приобрести за 1,8 млн рублей, а с пробегом — за 1,2 млн рублей, уточняет телеканал «360».

Ранее, 18 сентября, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич рассказал «Известиям», что в IV квартале текущего года отечественные и официально импортируемые автомобили подорожают на 10–20%.

При этом он отметил, что прогнозы по повышению стоимости машин во второй половине 2023 года оправдались, однако ситуация на рынке остается стабильной. По его словам, пересмотр цен практически не сказался на динамике продаж.