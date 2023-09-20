Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Забайкалье
В Нерчинском районе Забайкальского края в результате столкновения автомобилей погиб человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.
Авария произошла 19 сентября на федеральной трассе Чита – Хабаровск. Столкнулись «УАЗ Буханка» и легковой Mitsubishi.
В результате ДТП водитель отечественной машины погиб. Водитель и три пассажира иномарки получили травмы, их доставили в больницу. Информация о состоянии пострадавших не приводится.
18 сентября на трассе «Кавказ» на Ставрополье произошло столкновение грузовиков «Газель» и «КамАЗ». Погиб 37-летний мужчина.