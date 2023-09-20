В МИД РФ отметили неизменность позиции Польши по Украине после конфликта с зерном

Скандал между Польшей и Украиной, который возник в связи с отказом Варшавы снимать ограничения поставки украинского зерна, вряд ли повлияет на военные поставки Киеву. Об этом 20 сентября заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, отметив, что сложившаяся ситуация при этом показала истинное отношение Запада к Украине.

«Вряд ли это повлияет на военные поставки, потому что все решения на соответствующем политическом уровне и в соответствующих столицах уже приняты. Но тем не менее эта ситуация весьма показательна с точки зрения реальности отношений между Украиной и теми государствами, под внешнее управление которых она так сильно стремилась», — цитирует его ТАСС.

Также дипломат добавил, что Россия осуждает решение Лондона о дополнительной поставке Киеву десятков тысяч артиллерийских снарядов.

Ранее 20 сентября польский журналист и публицист Лукаш Важеха в своем аккаунте в соцсети Х отметил, что Польша сама поставила себя на позицию донора для Украины, поэтому появившийся недавно в отношениях Варшавы и Киева реализм не имеет значения. Автор имел в виду отказ снять запрет на ввоз украинского зерна в Польшу, заявив, что отношения между государствами накалились из-за высказываний украинских политиков.

Тогда же президент Польши Анджей Дуда, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сравнил Украину с утопающим человеком, который «чрезвычайно опасен, потому что может утянуть вас на глубину и просто утопить спасателя». Дуда предупредил, что если Украина подаст жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), то Польша объяснит ситуацию перед трибуналом.

Ранее, 15 сентября, Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции из Украины. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша и Словакия.

Позже, 18 сентября, Киев подал в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии, запретивших импорт украинской сельхозпродукции. По словам главы министерства экономики Украины Юлии Свириденко, Киеву было принципиально важно показать, что страны не имеют права в одностороннем порядке запрещать ввоз зерна.

19 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на правительство Польши также указало, что в 2024 году в стране, скорее всего, будет сокращена финансовая поддержка украинских беженцев. В нее входит выплата пособий, предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию, семейным пособиям и другое.