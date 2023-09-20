Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе анонсировали около 200 мероприятий в рамках председательства РФ в БРИКС
Происшествия
Россияне лишились денег из-за украинского приложения Power Now
Происшествия
В ЛНР задержали передававшего Киеву данные о ВС РФ шпиона
Мир
Сотрудники магазинов Apple устроят демонстрацию в Париже
Мир
Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с участием Зеленского
Мир
Баку заявил о 70-процентной готовности мирного договора с Ереваном
Политика
Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху
Экономика
Новак исключил дефицит топлива в России
Общество
Роспотребнадзор сообщил о минимальном риске завоза чумы в Россию
Экономика
Зампред ЦБ заявил об отсутствии рисков для финансовой стабильности РФ
Мир
В Швеции надеются завершить расследование по «Северным потокам» в текущем году
Политика
Путин назвал попытки Запада отменить русское искусство ничтожными
Мир
СМИ сообщили об одобрении всеми ведомствами США поставок ATACMS Украине
Мир
В Баку заявили о намерении нормализовать отношения с Ереваном

В МИД РФ отметили неизменность позиции Польши по Украине после конфликта с зерном

Грушко: Польша не изменит позицию по Украине, несмотря на скандал с зерном
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скандал между Польшей и Украиной, который возник в связи с отказом Варшавы снимать ограничения поставки украинского зерна, вряд ли повлияет на военные поставки Киеву. Об этом 20 сентября заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, отметив, что сложившаяся ситуация при этом показала истинное отношение Запада к Украине.

«Вряд ли это повлияет на военные поставки, потому что все решения на соответствующем политическом уровне и в соответствующих столицах уже приняты. Но тем не менее эта ситуация весьма показательна с точки зрения реальности отношений между Украиной и теми государствами, под внешнее управление которых она так сильно стремилась», — цитирует его ТАСС.

Также дипломат добавил, что Россия осуждает решение Лондона о дополнительной поставке Киеву десятков тысяч артиллерийских снарядов.

ВПК там правит бал: Польша заключает огромные контракты на покупку оружия
В стране растет милитаристский угар

Ранее 20 сентября польский журналист и публицист Лукаш Важеха в своем аккаунте в соцсети Х отметил, что Польша сама поставила себя на позицию донора для Украины, поэтому появившийся недавно в отношениях Варшавы и Киева реализм не имеет значения. Автор имел в виду отказ снять запрет на ввоз украинского зерна в Польшу, заявив, что отношения между государствами накалились из-за высказываний украинских политиков.

Тогда же президент Польши Анджей Дуда, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сравнил Украину с утопающим человеком, который «чрезвычайно опасен, потому что может утянуть вас на глубину и просто утопить спасателя». Дуда предупредил, что если Украина подаст жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), то Польша объяснит ситуацию перед трибуналом.

Ранее, 15 сентября, Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции из Украины. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша и Словакия.

Позже, 18 сентября, Киев подал в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии, запретивших импорт украинской сельхозпродукции. По словам главы министерства экономики Украины Юлии Свириденко, Киеву было принципиально важно показать, что страны не имеют права в одностороннем порядке запрещать ввоз зерна.

19 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на правительство Польши также указало, что в 2024 году в стране, скорее всего, будет сокращена финансовая поддержка украинских беженцев. В нее входит выплата пособий, предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию, семейным пособиям и другое.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023