В Польше выставили счет за помощь Украине

Руководитель фракции «Конфедерация» в сейме Польши Кшиштоф Босак опубликовал видео на собственной странице в соцсети X, на котором показал счет за всю помощь Украине, которую оказала его страна.

На записи он стоит на фоне украинского посольства в Варшаве с чеком, на котором указана сумма счета в размере 101 млрд злотых.

«Украина жалуется на Польшу в ВТО, и сегодня мы выставляем счет Украине!» — написал Босак в сообщении к видео.

Ранее, 20 сентября, польский журналист и публицист Лукаш Важеха в своем аккаунте в соцсети Х указал на то, что Польша сама себя поставила в положения донора Украины, поэтому нынешний реализм не имеет никакого значения.

15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции из Украины. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша и Словакия.

Позже, 18 сентября, Украина подала в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии, запретивших импорт украинской сельхозпродукции. По словам главы министерства экономики Украины Юлии Свириденко, Киеву было принципиально важно показать, что страны не имеют права в одностороннем порядке запрещать ввоз зерна.

В мае Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы, а в июле продлила запрет до 15 сентября. Причинами для этого стали угрозы разорения местных фермеров из-за затоваривания рынков этих стран украинским зерном.