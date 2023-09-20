ВС РФ начали применять робота БР-2 с пулеметом в зоне спецоперации

Штурмовые отряды Вооруженных сил России (ВС РФ) начали применять оснащенного пулеметом робота БР-2 в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом 20 сентября сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ

«Применение комплекса обеспечивает бойцам безопасность во время наступательных действий, допустим, когда противник защищен амбразурами. Если нужно произвести перебежку от одного до другого здания, платформа может как наступать самостоятельно, так и использоваться в качестве прикрытия для российских бойцов», — рассказал источник ТАСС.

Платформу можно оснастить автоматом Калашникова, пулеметом Калашникова, гранатометом или противотанковым управляемым ракетным комплексом, а также она может применяться для перевозки грузов.

Ранее, 15 августа, стало известно, что модернизированный робот-сапер МГР-4 «Шмель», разработанный холдингом «Высокоточные комплексы», будет отправлен в новые регионы РФ для опытной эксплуатации. Он разработан для зачистки территорий от противопехотных мин и проведения видеомониторинга окружающей обстановки с дальностью действия сигнала радиоуправления до 1000 м.

Днем ранее холдинг «Росэлектроника» впервые представил обновленную модификацию автоматизированной системы управления (АСУ) войсками «Поляна-Д4М1». Комплекс предназначен для обеспечения связи между Воздушно-космическими силами (ВКС) и Военно-морским флотом (ВМФ) России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.