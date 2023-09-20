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Россияне рассказали о препятствиях на пути к увольнению

Исследование: каждому четвертому россиянину не подписывали заявление об увольнении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Каждый четвертый работник в России сталкивался с препятствиями в процессе увольнения со стороны работодателя. Об этом в среду, 20 сентября, рассказала «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

Согласно опросу, 26% граждан имели дело с руководителями, которые отказывались подписывать заявление на увольнение. Зачастую с подобными ситуациями сталкивались респонденты старше 45 лет в силу повышенного профессионального опыта.

В результате в большинстве (57%) таких случаев работодателю приходилось отступать, и лишь в 7% ситуаций сотрудник отзывал заявление и продолжал работать на прежней позиции. Остальные опрошенные приходили к компромиссу с руководством и оставались трудиться в компании на более выгодных для себя условиях.

В свою очередь, каждое второе решение, о котором договариваются работодатель и сотрудник, касается повышения зарплаты. Помимо этого, ценным работникам удавалось согласовать щадящий график работы, дополнительные выходные, гибридную или даже удаленную занятость.

Некоторым сотрудникам, наоборот, приходится соглашаться на дополнительные условия ради увольнения. В их числе: обучение новичков, более длительная отработка, чем положено по закону, а также труд на условиях совместительства.

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Ранее в этот день «Известия» ознакомились с результатами исследования сервиса «Работа.ру», показавшего, какие страхи россияне испытывают при переходе на новую работу и с какими проблемами сталкиваются. В частности, 43% опрошенных заявили, что работодатель давал им ложные обещания о работе.

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