Эксперты объяснили рост спроса на каско в России

Спрос на каско связан в основном с ростом цен на запчасти и с волатильностью их стоимости, объяснил «Известиям» 20 сентября основатель «ГТК-Холдинг» Саид Залиев.

«Более того, рост продаж китайских авто, в качестве которых россияне еще сомневаются, побуждают к минимизации рисков, в том числе за счет оформления каско», — добавил он.

Говоря о машинах эконом- и комфорт-класса, он отметил, что в этих сегментах наблюдается существенный рост полисов с франшизой. Так, по его словам, только по результатам опроса покупателей машин, которые ранее пользовались таким продуктом, около 50%, кто оформлял каско без франшизы, стали делать ее с ней, таким образом сохраняя стоимость полиса на допустимом уровне.

«В связи с продолжающимся кризисом дефицита запасных частей, ростом курса валют и резким удорожанием транспортных средств мы видим очень активный переток клиентов из сегмента полного каско в усеченное. Эти продукты намного более доступны потребителям, при этом часто покрывают самые крупные и пугающие население риски — угон, тотальную гибель, ДТП в случае, когда у виновника не оказалось полиса ОСАГО», — также добавил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов.

В то же время эксперт обратил внимание на то, что удорожание полного каско составило более 20% в связи с ростом стоимости ремонта автомобилей и их общим удорожанием.

В свою очередь старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантия» Павел Яковлев, оценивая спрос на каско, уточнил, что в 2022-м наблюдалось снижение продаж новых авто и отчасти рынок сократился, но он восстанавливается с ростом продаж.

«В прошлом году было существенное снижение продаж новых автомобилей, и поэтому рынок отчасти сократился. Следовательно, количество клиентов с полным каско стало меньше. По мере восстановления объема продаж новых машин рынок восстанавливается в количественном выражении. По-видимому, весь рост рынка в штуках связан всё-таки с усеченными продуктами, а не с полноценным каско», — сказал он.

Рассказывая о тенденциях в этом виде страхования, он объяснил, что меняется структура рынка и фиксируется смещение парка в сторону китайских авто, а также начинают активно заходить на рынок электрические автомобили.

Ранее в этот день сообщалось, что, как отметили в пресс-службе Центробанка РФ, спрос россиян на добровольное страхование авто резко вырос. Так, с апреля по июнь текущего года граждане оформили более 2 млн договоров каско, что оказалось на 58% больше, чем за тот же период 2022-го.