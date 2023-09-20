Компьютерные игры в России — во что поиграть с учетом санкций и как купить

В 2022 году геймеры из России и Белоруссии столкнулись с рядом трудностей. Онлайн-магазины Steam и PlayStation Store отключили для них все основные способы оплаты покупок. Ограничения также затронули App Store и Google Play. Тем не менее возможность насладиться игровыми новинками и классическими тайтлами у жителей РФ всё еще есть. О том, как это сделать, читайте в материале «Известий».

Во что поиграть с учетом санкций в 2023 году

Несмотря на то что такие крупные компании, как Activision Blizzard, Electronic Arts, Projekt Red, Sony и другие, покинули российский рынок, некоторые новинки игровой индустрии официально доступны геймерам из РФ. Так, можно приобрести Baldur’s Gate III, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Armored Core VI: Fires of Rubicon и другие тайтлы. В Steam и VK Play доступен и проект отечественных разработчиков Atomic Heart, к которому уже вышло сюжетное дополнение «Инстинкт истребления».

Доступ ко многим известным играм предлагает облачный сервис VK Play. С помощью него можно запустить Dead by Daylight, Fortnite, Death Stranding, Starfield, Elden Ring и другие тайтлы.

Геймерам из РФ доступны бесплатные многопользовательские игры, например Perfect World, Lost Ark, League of Legends и т.д. Однако внутриигровые покупки в них могут быть ограничены.

Кроме того, жители РФ по-прежнему могут скачивать бесплатные игры в App Store и Google Play. Владельцам устройств Huawei доступен магазин App Gallery, в котором есть возможность оплачивать покупки через сервис Qiwi или по номеру телефона. Однако выбор в этом магазине меньше, чем в его более популярных аналогах. Игры также доступны и в российском магазине приложений RuStore.

Многие новинки игровой индустрии можно приобрести на физических носителях для ПК и консолей. Однако их стоимость будет выше, чем у цифровых копий.

Как покупать игры в Steam в 2023 году

Онлайн-магазин Steam ввел ограничения в отношении пользователей из РФ и Белоруссии в марте 2022 года. Сервис не принимает банковские карты Visa и MasterCard, выпущенные в этих странах. Кроме того, владельцы российских аккаунтов не могут приобрести игры от разработчиков, которые покинули Россию и присоединились к санкциям.

Тем не менее возможность приобретать игры у российских и белорусских геймеров осталась. Сделать это можно через платежный сервис Qiwi. Он позволят пополнить кошелек Steam напрямую с рублевого счета, конвертируя рубли в доллары США. Зачисление средств происходит в течение пары минут. При этом взимается комиссия в размере 9–10%.

Еще один вариант — пополнение кошелька в Steam через казахстанский Qiwi. Таким образом можно переводить деньги в том числе на российские учетные записи. Для этого потребуется открыть новый счет в тенге, найти в поиске Steam (Казахстан), ввести логин аккаунта и совершить платеж. Логин учетной записи указан в разделе «Об аккаунте» в Steam, необходимо указать именно его.

Также нужно учитывать, что оплата происходит посредством конвертации рублей в тенге и обратно. При этом Qiwi берет комиссию, а Steam ориентируется на свой курс валют, отличный от представленного Банком России. Поэтому пополнять счет нужно с запасом в 200–300 рублей, чтобы покрыть все возможные издержки.

Приобрести игру также можно с помощью ключей активации, которые работают и для российских учетных записей. Купить их можно на сторонних сервисах, например на Plati.Market, Gabe Store, Steam Buy и т.д. Доступ к ключам предоставляют и официальные ритейлеры: «Бук», «1С» и другие. Перед покупкой важно проверить, чтобы в графе «Активация» был указан именно Steam, а также убедиться в отсутствии региональных ограничений на игру. Полученный код нужно активировать на своем аккаунте.

Покупая ключи у сторонних продавцов на Plati.Market, FunPay и других площадках, следует обращать внимание на количество совершенных продавцом сделок и отзывы. Если их мало, следует выбрать другого посредника.

Однако пополнение счета российского аккаунта в Steam не поможет, если игра не доступна в РФ. В таком случае следует сменить регион на платформе, зарегистрировать новый иностранный аккаунт или купить его. Последний вариант самый быстрый и надежный, а цены на пустые учетные записи у продавцов обычно невысокие.

Наиболее популярные направления «переезда» для россиян — Казахстан и Турция. Услуги по продаже таких аккаунтов и смене региона предоставляют те же платформы, что и в случае с покупкой ключей. Также можно попросить знакомых из этих стран зарегистрировать новую учетную запись.

Как купить игры для PlayStation в 2023 году

Ситуация с PlayStation Store гораздо сложнее. Российские пользователи не могут совершать в нем покупки, использовать оставшиеся на виртуальном счету деньги или загружать новые игры. На данный момент для жителей РФ и Белоруссии официально доступны только игры на физических носителях.

Эту проблему можно решить, создав учетную запись другой страны. Однако стоит учитывать, что для совершения покупок потребуется карта выбранного региона. Если пользователь «переехал» во Францию, он не сможет платить американской картой.

Если возможности обзавестись зарубежной банковской картой нет, можно приобретать карты пополнения кошелька соответствующего региона. Проще всего их найти для аккаунтов США, Польши и Британии. Этот способ позволяет пополнить виртуальный кошелек PlayStation Store, чтобы покупать игры и подписки за виртуальные деньги. Однако наценка за карты пополнения обычно составляет 10% и более, продавцы устанавливают ее на свое усмотрение исходя из курса валют и взимаемой комиссии.

Купить карту пополнения можно через площадки-посредники. После оплаты на почту пользователю придет код, который нужно активировать через консоль или на сайте PlayStation. После зачисления средств на счет их уже нельзя будет вернуть или перевести на кошелек другой учетной записи.

Купить игру в PlayStation Store также можно через посредников. Это люди, у которых есть иностранные карты, и за определенную комиссию они продлевают подписки или приобретают игры. Однако в этом случае придется предоставить третьему лицу данные своего аккаунта. Чтобы снизить риски, нужно внимательно изучать отзывы о продавцах и площадке, а после покупки поменять пароль.

Как купить игры на Xbox в 2023 году

Как и Sony, Microsoft объявила о приостановке своей работы в РФ, в связи с чем покупки в Xbox Store стали недоступны для россиян. Тем не менее есть несколько способов обойти это ограничение.

Самый простой вариант — приобрести игру на физическом носителе. Диски продаются как в крупных торговых сетях («М-Видео», «Эльдорадо»), так и с рук. Таким образом, можно не беспокоиться о способах оплаты. Кроме того, игра будет своевременно получать все обновления.

Также можно приобрести ключ активации игры, они всё еще доступны для российских аккаунтов и продаются как у официальных ритейлеров, так и на площадках-посредниках. Следует обратить внимание на наличие региональных ограничений для ключа. Если игра недоступна в России, придется сменить регион через аккаунт Microsoft в разделе «Изменить информацию о профиле». Сделать это можно не более четырех раз в год.

Как купить игру в Google Play и App Store в 2023 году

Магазины мобильных приложений App Store и Google Play также приостановили работу своих платных сервисов в России, из-за чего многие пользователи лишились возможности приобретать игры и совершать внутриигровые покупки. Кроме того, некоторые разработчики полностью закрыли жителям РФ и Белоруссии доступ к серверам.

Тем не менее ограничения мобильных магазинов приложений также можно обойти. В случае с Google Play потребуется сменить регион и привязать иностранную карту. Для этого необходимо включить VPN, установив его на страну, к которой относится карта. Затем нужно войти в свой аккаунт на сайте Google Play (подойдет российская учетная запись) и сменить платежный регион в настройках, выбрав нужное государство. После этого необходимо заполнить раздел «Наименование и адрес», указав любое здание в выбранной стране. Посмотреть актуальные адреса можно в «Google-картах».

Если на аккаунте уже совершались покупки по российской карте, нужно удалить старый платежный профиль. Сделать это можно в настройках сайта Google Play.

Для пользователей AppStore доступен другой способ оплаты — со счета мобильного телефона. Чтобы им воспользоваться, нужно открыть свою учетную запись Apple ID, перейти в раздел «Управлять способами оплаты» и добавить нужный номер. Однако эта функция доступна только для абонентов МТС и «Билайна».