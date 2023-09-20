Постановщик боев в сериале «Оборотень» рассказал о съемках экшен-сцен

На телеканале РЕН ТВ 21 сентября состоится премьера многосерийного экшен-сериала «Оборотень», главный герой которого — Андрей Лазарев — мастерски расправляется с противниками, предпочитая сражаться в ближнем бою. Об особенностях съемок 20 сентября рассказал «Известиям» постановщик боевых сцен Алексей Абрахманов.

«Экшена здесь очень много, так что сериал достаточно необычный для российского производства. Перестрелок у нас поменьше, а вот рукопашного экшена много. И мы стараемся делать его изобретательным и колоритным. Поскольку драк у нас достаточно большое количество, и они должны быть разными», — пояснил специалист.

В связи с тем, что у героя специфический стиль борьбы — он сражается, не задействуя кулаки, — постановщикам пришлось особенно подумать над креативностью элементов боя.

«Он не хочет сильно калечить и убивать людей, поэтому определенным образом применяет спецприемы — бьет локтями, ладонями, коленями, без кулаков. Мы старались использовать много подручных предметов, делать сцены изобретательными», — поделился Абрахманов.

Что касается прототипа главного героя, то Андрея из «Оборотня» постановщик посоветовал не сравнивать Бэтменом, одним из мастеров рукопашного боя в голливудских фильмах и комиксах, а назвал его скорее «Борном с человеческим лицом» (герой фильма «Индентификация Борна» 2002 года, с Мэттом Деймоном в главной роли).

«Главный герой у нас не Бэтмен, главный герой у нас — Борн с человеческим лицом. Борн голливудский — суровый чувак, там всë очень быстро и жестко происходит. А наш товарищ просто очень хочет вернуть свою прежнюю жизнь», — добавил постановщик боевых сцен.

По сюжету сериала главный герой Андрей Лазарев, которого играет актер Денис Шведов, страдает от амнезии и просыпается в крайне неприятном месте, где ему присваивают «пятый номер». Впоследствии боец пытается вернуть утраченную память, по крупицам восстанавливая прежнюю жизнь. Как заявил Шведов, его поразило количество боевых сцен в картине и заинтересовала история главного героя, которую должны распутать и зрители.

Цифровая премьера остросюжетного 8-серийного проекта «Оборотень» (18+) пройдет эксклюзивно в видеосервисе Wink в четверг, 21 сентября. Телевизионную премьеру проведет телеканал РЕН ТВ.

Актер Максим Щеголев, сыгравший роль персонажа по имени Петр в «Оборотне», 19 сентября рассказал в беседе с «Известиями», что его герой словно «переворачивается» по сюжету. Кроме того, актер уточнил, что изначально проект назывался «Лимб» (это состояние человека между реальностью и сном).

О том, что РЕН ТВ приступил к съемкам сериала «Оборотень», стало известно в конце декабря 2022 года. Отмечалось, что данный экшен-сериал с элементами детектива включит в себя четыре отдельных фильма-истории, связанных между собой общим повествованием.