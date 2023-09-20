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Россиянам предложили придумать персонажей для борьбы с телефонными мошенниками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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«Тинькофф» запустил новый проект по борьбе с телефонными мошенниками, интегрированный с телефонным секретарем Защитником Олегом. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Проект «Фабрика роботов» с помощью ботов, похожих на реальных людей, будет отвлекать злоумышленников во время звонка, удерживая их на линии как можно дольше, чтобы те успевали обзвонить за день меньшее число потенциальных жертв.

Сценарии роботов активирует телефонный секретарь Защитник Олег, когда абоненту поступает звонок с мошеннического номера. Проект доступен абонентам любых российских сотовых операторов.

Для создания «Фабрики роботов» была разработана специальная модель на базе ИИ, которая проанализировала скрипты общения мошенников с жертвами, фразы-триггеры, после которых они готовы продолжить разговор, и их эмоциональную реакцию на разные сценарии событий. На основе этих данных с участием психологов были разработаны различные типы собеседников. Среди них — молодая мама, которая пытается справиться с активным ребенком на детской площадке или раздраженный мужчина за рулем. Чтобы роботы звучали как настоящие люди, их озвучили профессиональные актеры и сотрудники компании.

Пользователи также могут принять участие в создании новых персонажей, которые будут противостоять мошенникам. Для этого они могут записать и прислать в телеграм-канал телефонного секретаря свои реплики и сценарии разговоров со злоумышленниками.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов положительно оценил инициативу по созданию «Фабрики роботов». «Она позволит снизить эффективность обзвонов злоумышленниками, увеличить время, которое они тратят на безрезультатный разговор, и постоянно обновлять базу их легенд. Однако важно, чтобы вариантов развития разговора и голосов было множество, сотни тысяч, так как в противном случае злоумышленники начнут быстро определять робота и заканчивать разговор», — предупредил эксперт.

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