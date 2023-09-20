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В МЧС заявили, что собаки больше не находят людей после взрыва в Балашихе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Поисковые собаки больше не находят людей после взрыва газа в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе. Об этом 20 сентября сообщил замглавы МЧС России Илья Денисов.

«На данным момент завалы обследованы при помощи кинологов, сохраняется угроза дальнейшего обрушения строительных конструкций. Собачки показали, что внутри завалов живых людей нет», — сказал он журналистам.

По его словам, дальнейшие поисковые работы будут проведены после того, как будет устранена угроза обрушения.

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Взрыв в Балашихе произошел утром в этот день. Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил в экстренные службы в 8:30. Взрыв газа произошел на четвертом этаже здания по адресу: улица Октябрьская, дом № 10. В результате обрушились три этажа дома, с третьего по пятый, разрушены два балкона. Повреждено не менее 10 квартир.

Изначально сообщалось о четырех погибших при ЧП. Позже при проведении спасательных работ произошло повторное обрушение здания. Погибли двое спасателей, еще четверо пострадали. Таким образом, общее число жертв ЧП выросло до шести человек. У них диагностировали различные повреждения, от ссадин и реакции на стресс до черепно-мозговых травм, гипертонической болезни и невроза.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Кроме того, следователи инициировали обыски в управляющей и газовой компаниях, обслуживающих здание.

Службы технадзора сообщили, что основной версией причины взрыва дома в Балашихе является утечка газа в одной из квартир. В региональном управлении СК России допустили, что взрыв мог произойти из-за неисправности газового оборудования или его недобросовестного использования.

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