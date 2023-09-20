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Карта спецоперации на Украине 20 сентября

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 20 сентября можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, на донецком направлении отражены пять атак ВСУ в районах Клещеевки, Веселого и Химика ДНР. Потери противника составили до 175 украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три пикапа. Поражены: самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Смерч».

На запорожском направлении отражены три атаки ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Нанесено огневое поражение ВСУ в районе Чаривного. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля. Поражены: самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

На краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР. В районе Торского ДНР и Серебрянского лесничества нанесено поражение бригадам спецназначения и бригаде нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа и две гаубицы Д-30.

На южно-донецком направлении отражена атака ВСУ в направлении Приютного Запорожской области. Нанесено поражение ВСУ в районах Новомихайловки и Владимировки ДНР. В районе Новодонецкого пресечена деятельность ДРГ. Потери противника составили до 135 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

На купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ в районах Загоруйковки, Ивановки Харьковской области, Розовки и Берестового ЛНР. Уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger производства США. Поражены: самоходная гаубица М109 Paladin производства США, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-20. В районе Гатище Харьковской области уничтожен склад боеприпасов теробороны.

На херсонском направлении в районе Казацкого Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский уничтожены четыре ДРГ. Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля. Поражены две артиллерийские системы М777 производства США и одна гаубица Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 6945 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 009 танков и других боевых бронированных машин, 1152 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6462 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 262 единицы специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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