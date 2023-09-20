В МИДе анонсировали около 200 мероприятий в рамках председательства РФ в БРИКС

В 2024 году в рамках российского председательства в БРИКС планируется проведение порядка 200 мероприятий по разным направлениям. Об этом 20 сентября сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

«Во время нашего председательства в БРИКС планируется порядка 200 мероприятий. Это и парламентские мероприятия, и спортивные, и молодежные. По различным направлениям», — цитирует его ТАСС.

Дипломат отметил, что Россия уже начала консультации с новыми членами БРИКС для их полноформатного участия в сообществе с 1 января 2024 года. По мнению российской стороны, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие новые члены БРИКС могут внести большой вклад в финансовое партнерство объединения.

Ранее, 23 августа, президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров стран БРИКС в расширенном составе, заявил, что Россия намерена провести XVI саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани. Он отметил, что планируется порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов.

В тот же день Путин призвал учредить постоянно действующую комиссию по транспорту в рамках БРИКС, которая бы занялась в том числе логистикой. Он подчеркнул, что, если партнеры согласятся с этой инициативой, российская сторона могла бы отработать эту идею в рамках председательства в БРИКС в 2024 году.

XV саммит БРИКС проходил в столице ЮАР Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. По его итогам президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что члены БРИКС приняли решение пригласить в объединение Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Они станут полноценными членами сообщества с 1 января 2024 года.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. При этом еще около 30 государств мира, среди которых Венесуэла, Боливия, Турция, Мексика и другие, подали заявки на присоединение к сообществу.