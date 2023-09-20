Российские войска уничтожили украинские самолеты Су-24М и МиГ-29

Российские войска поразили бомбардировщик Су-24М и истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 сентября сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

«Истребительной авиацией в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24М воздушных сил Украины. На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата поражен украинский истребитель МиГ-29», — говорится в сообщении.

На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск было уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих, два автомобиля и зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger, произведенный в США.

В районе Угледара в Донецкой Народной Республики (ДНР) оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ . Также был поражен пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Петропавловки в ДНР.

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнем из стрелкового оружия за сутки перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», — сообщили также в Минобороны.

Всего было уничтожено 475 самолетов, 249 вертолетов, 6945 беспилотных летательных аппаратов и 438 зенитных ракетных комплексов, а также 12009 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее в этот день сообщалось, что российская группировка войск «Юг» ликвидировала до 215 боевиков ВСУ в ДНР в районе Андреевки. По словам начальника пресс-центра группировки Георгия Минесашвили, российским военным также удалось сорвать две ротации штурмовых подразделений украинских войск в районах населенных пунктов Клещеевка и Веселое.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.

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