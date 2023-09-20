Власти Карабаха сообщили о прекращении огня в одностороннем порядке

Власти Нагорного Карабаха (НК) заявили о прекращении огня со своей стороны. Об этом 20 сентября сообщает агентство 24News со ссылкой на информационный центр НК.

«Учитывая всё это, власти республики Арцах принимают предложение командования российского миротворческого контингента о прекращении огня», — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что республика понесла потери, кроме того, азербайджанской армии удалось проникнуть на некоторые позиции армянских сил и взять под контроль определенные высоты и узлы дорог.

В заключение власти НК указали на неэффективность действий международного сообщества, из-за которых было принято соответствующее решение.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. По данным минздрава региона, в ходе проведения операции 80 человек были ранены, пятеро погибли. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод армянских военнослужащих оттуда.

20 сентября сообщалось, что достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

В Минобороны РФ подтвердили, что азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха при посредничестве командования российских миротворцев достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в регионе.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.