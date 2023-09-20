ВС РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на донецком направлении

Российские военные отразили за сутки пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, в том числе в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 20 сентября.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое и Химик Донецкой Народной Республики», — пояснили в Минобороны.

Там уточнили, что потери ВСУ на этом направлении составили до 175 военных. Противник также потерял танк, боевую бронированную машину и три пикапа.

Помимо этого в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица М109 Paladin, самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab, гаубица Д-30 и боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч».

За сутки также уничтожено 42 украинских беспилотника, перехвачено четыре крылатые ракеты Storm Shadow ВСУ, добавили в оборонном ведомстве.

В этот же день военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники заявил об уменьшении количества бронетехники ВСУ на донецком участке. Он указал на то, что это касается не только западных бронетранспортеров, но и советских.

Также в среду сообщалось, что российская группировка войск «Юг» ликвидировала до 215 боевиков ВСУ в ДНР в районе Андреевки. По словам, начальника пресс-центра группировки «Юг» Георгия Минесашвили, российским военным также удалось сорвать две ротации штурмовых подразделений украинских войск в районах населенных пунктов Клещеевка и Веселое.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.

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