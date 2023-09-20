Водитель иномарки погиб при столкновении с деревом в Иркутске
В Иркутске в результате столкновения автомобиля BMW с деревом погиб мужчина. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале 20 сентября.
Авария произошла около полуночи на бульваре Гагарина. По данным ведомства, 30-летний водитель BMW X6 допустил наезд на дерево.
В результате ДТП водитель и его пассажир получили различные травмы и были госпитализированы. Автомобилист скончался в больнице, пишет ИА IrkutskMedia. Информация о втором пострадавшем не приводится.
По факту смертельной аварии организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.
14 сентября в Омске автомобиль «Нива» врезался в металлическое дорожное ограждение, а затем в дерево. Погиб пенсионер.