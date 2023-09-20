В Пскове уничтожили найденную в реке мину времен ВОВ

Взрывотехники обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный на территории Пскова. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Минометная мина калибра 120 мм была найдена в реке Великой в районе улицы Советской Армии, пишет Псковская лента новостей.

Боеприпас обследовали сотрудники псковского инженерно-технического отделения ОМОН «Кром», отмечает Псковское агентство информации. Мину вывезли на специализированный полигон, где уничтожили с использованием накладного заряда.

Ранее в сентябре сообщалось, что специалисты МЧС ликвидировали около 1,2 тыс. взрывоопасных боеприпасов времен ВОВ в бухте Гильзовая в Севастополе.